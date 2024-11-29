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(58 минут назад)
ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированной на январь, возможно, на несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Отметим, что восемь стран-участниц ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) уже два раза отложили запланированное постепенное ежемесячное возвращение на рынок (по 180-200 тыс б/с) сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки.

Как пишет агентство, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Отметим, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча ОПЕК+ состоится 5 декабря.

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