ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи
- Энергетика
- 29 ноябрь 2024, 7:19
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ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи
Ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированной на январь, возможно, на несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg.
Отметим, что восемь стран-участниц ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) уже два раза отложили запланированное постепенное ежемесячное возвращение на рынок (по 180-200 тыс б/с) сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки.
Как пишет агентство, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.
Отметим, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча ОПЕК+ состоится 5 декабря.
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