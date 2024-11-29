В Тбилиси протесты, столкновения с полицией

Полиция по борьбе с беспорядками в Тбилиси применила водометы в пятницу ночью, чтобы разогнать тысячи протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии на проспекте Руставели и улице Чичинадзе. Проспект Руставели, в частности площадь перед парламентом, а также переулки были полностью очищены от протестующих. Спецназ периодически применял различные специальные средства. Демонстрации вспыхнули вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о планах отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз до 2028 года.Его правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, утверждая, что тогда Грузия будет экономически готова начать переговоры о вступлении.

МВД Грузии неоднократно призывало протестующих разойтись, ссылаясь на проблемы общественной безопасности. Однако ночью напряженность возросла, и между демонстрантами и полицией вспыхнули столкновения. Многие протестующие, облитые водометами при температуре около +7°C, остались на месте, игнорируя призывы отступить.

В результате беспорядков пострадали трое полицейских и десятки протестующих, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь после того, как полиция применила слезоточивый газ. Машины скорой помощи были размещены поблизости, когда напряженность возросла.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам поздно вечером в четерг, осудив решение правительства и призвав к новым парламентским выборам. «Сегодня конституционный переворот положил конец пути Грузии в Европу и подтолкнул нас к России», — заявила она журналистам. Зурабишвили была ярым критиком правящей партии «Грузинская мечта», обвинявшей ее в нарушении конституционных обязательств по европейской интеграции.

Протестное движение активизировало оппозиционные партии, которые утверждают, что октябрьские парламентские выборы были сфальсифицированы. Лидеры оппозиции, бойкотировавшие парламент после выборов, требуют проведения досрочных выборов. Зурабишвили встретилась с послами ЕС и деятелями оппозиции, пытаясь заручиться их поддержкой, чтобы оказать давление на правительство и заставить его отменить свое решение.

Премьер-министр Кобахидзе защищал свою позицию, утверждая, что ЕС использовал перспективу переговоров как «инструмент шантажа». Представляя программу своего правительства «Только с миром, достоинством и процветанием в Европу», Кобахидзе подчеркнул, что интеграция Грузии в ЕС будет происходить только на собственных условиях страны.

«Идею членства в ЕС нельзя рассматривать как акт милосердия», — заявил Кобахидзе, заявив, что Грузия достигнет стандартов ЕС к 2030 году.

Решение Грузии отложить переговоры с ЕС знаменует собой поворотный момент в политической жизни страны, когда разногласия между правительством, оппозицией и общественными настроениями становятся все острее. Последствия могут иметь значительные последствия для внешних отношений и внутренней стабильности Грузии в ближайшие годы.