president.az
- Энергетика
- 20 май 2024, 7:14
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Президент Азербайджана: у нас очень большие планы в энергетической сфере
У нас очень большие планы в энергетической сфере. Здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.
Такое заявление сделал вчера президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Ирану.
“Должен сообщить, что освобожденные Карабахский и Восточный Зангезурский районы, а также Нахчыванский регион объявлены зонами «зеленой энергетики» в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории”, - сказал Ильхам Алиев.
По его словам, создание источников «зеленой энергии» в этих регионах принесет пользу всему региону. За последние три года на освобожденных от оккупации землях построено гидроэлектростанции с общей мощностью 270 МВт.
“У нас есть конкретная программа по увеличению производственной мощности этих станций до 500 МВт, и она будет решена в ближайшие два-три года”, - подчеркнул президент Азербайджана.
При этом Ильхам Алиев отметил, что, учитывая завершении процесса модернизации линий электропередач между Ираном и Азербайджаном, “реализуемые электроэнергетические проекты принесут пользу как нашим странам, и другим заинтересованным странам”.
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