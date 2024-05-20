Президент Азербайджана: у нас очень большие планы в энергетической сфере

У нас очень большие планы в энергетической сфере. Здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

Такое заявление сделал вчера президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Ирану.

“Должен сообщить, что освобожденные Карабахский и Восточный Зангезурский районы, а также Нахчыванский регион объявлены зонами «зеленой энергетики» в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории”, - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, создание источников «зеленой энергии» в этих регионах принесет пользу всему региону. За последние три года на освобожденных от оккупации землях построено гидроэлектростанции с общей мощностью 270 МВт.

“У нас есть конкретная программа по увеличению производственной мощности этих станций до 500 МВт, и она будет решена в ближайшие два-три года”, - подчеркнул президент Азербайджана.

При этом Ильхам Алиев отметил, что, учитывая завершении процесса модернизации линий электропередач между Ираном и Азербайджаном, “реализуемые электроэнергетические проекты принесут пользу как нашим странам, и другим заинтересованным странам”.