В какой стране Южного Кавказа цены на бензин дешевле?
- Энергетика
- 17 май 2024, 6:43
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В какой стране Южного Кавказа цены на бензин дешевле?
Средняя цена бензина в мире к 10 маю текущего года составляла 1,35 доллара США за литр.
Такие данные приводятся в еженедельном отчете Global Petrol Prices.
Согласно отчету, в рейтинге низких цен на бензин Иран занял первое место - 0,029 доллара за литр. Самым дорогим по стоимости бензина стал Гонконг - 3,212 доллара США за литр.
В ТОП-3 входят Ливия 0,031 доллара и Венесуэла - 0,035 долларов.
В первую десятку стран также входит Туркменистан, расположившийся на 8-ом месте со стоимостью литра бензина 0,428 доллара.
В ТОП-15 входят Казахстан, занявший 13-ое место (0,554 долларов за литр) и Азербайджан - 15-ое место (0,588 долларов за литр).
Из стран региона (Южного Кавказа) Грузия заняла 64-е место (1,235 доллара за литр), Армения - 89-е место (1,367 доллара за литр).
Россия заняла 16-ое место - 0,609 долларов за литр, Турция - 75-е место - 1,322 доллара за литр.
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