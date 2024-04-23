Азербайджан сократил профицит сводного бюджета  почти на 60%

В первом квартале 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 12,6 млрд манатов, или 7,4 млрд долларов США, а отчисления из бюджета-9,3 млрд манатов, или 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов.

В отчете говорится, что это на 18,9% меньше и на 23,7% больше, чем за тот же период 2023 года, соответственно.

В итоге в сводном бюджете образовался профицит в 3,3 миллиарда манатов. Это на 58,5% меньше, чем год назад.