Азербайджан сократил профицит сводного бюджета почти на 60%
Азербайджан сократил профицит сводного бюджета почти на 60%
В первом квартале 2024 года поступления в сводный бюджет Азербайджана составили 12,6 млрд манатов, или 7,4 млрд долларов США, а отчисления из бюджета-9,3 млрд манатов, или 5,5 млрд долларов.
Об этом сообщило Министерство финансов.
В отчете говорится, что это на 18,9% меньше и на 23,7% больше, чем за тот же период 2023 года, соответственно.
В итоге в сводном бюджете образовался профицит в 3,3 миллиарда манатов. Это на 58,5% меньше, чем год назад.
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