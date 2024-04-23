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Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане Алиев
Азербайджан и Армении близки, чем когда-либо, к заключению мира. Об этом заявил пезидент Ильхам Алиев на встрече с участниками международного форума «COP29 и Green Vision for Азербайджан» 23 апреля в Университете ADA.
Напомнив, что в соглашении под названием "Мадридские принципы" не было даже проекта мирного соглашения. «Сейчас оно уже есть, у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Просто нужно проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - добавил Ильхам Алиев.
COP29 создаст возможность провести консультации между тремя странами Южного Кавказа и проложить путь к будущему сотрудничеству. «Сейчас появился уникальный шанс. Когда СССР распался в нашем регионе шли войны, в отличие от стран Балтии, которые начали свою независимую жизнь мирно. Теперь этот шанс появился у нас. Я думаю, что COP29 – это прекрасная возможность для этого», - сказал Алиев.
Он также отметил, что Баку дал согласие на встречу между главами МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. Если Ереван согласится, то следующая встреча пройдет в Казахстане, отметил он.
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