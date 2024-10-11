В ADIF поменялись представители МБА и Kapitalbank
В ADIF поменялись представители МБА и Kapitalbank
Изменился состав Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).
Информацию об этом распространила «Ассоциация банков Азербайджана».
В информации говорится, что решение об изменении было принято на общем собрании президиума Ассоциации - в результате тайного голосования.
Согласно решению, членами совета директоров были избраны заместитель председателя совета директоров «Международного банка Азербайджана» (IBB) Эльмир Габибуллаев и член совета директоров Kapitalbank Фарид Хидаятзаде. Они заменили Аббаса Ибрагимова, председателя совета директоров МБА, и Ровшана Аллахвердиева, председателя наблюдательного совета Kapitalbank.
В настоящее время председателем совета директоров является генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Гюлер Пашаева. Его заместителем в совете является еще один генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.
Другими членами совета являются Эльнур Алиев (заместитель министра экономики), Садик Алиев (начальник отдела стратегического планирования и инноваций Министерства труда и социальной защиты населения) и Зиеддин Аллахвердиев (начальник управления политики финансовых услуг Министерства труда и социальной защиты населения). Министерство финансов).
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