В ADIF поменялись представители МБА и Kapitalbank

В ADIF поменялись представители МБА и Kapitalbank

Изменился состав Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Информацию об этом распространила «Ассоциация банков Азербайджана».

В информации говорится, что решение об изменении было принято на общем собрании президиума Ассоциации - в результате тайного голосования.

Согласно решению, членами совета директоров были избраны заместитель председателя совета директоров «Международного банка Азербайджана» (IBB) Эльмир Габибуллаев и член совета директоров Kapitalbank Фарид Хидаятзаде. Они заменили Аббаса Ибрагимова, председателя совета директоров МБА, и Ровшана Аллахвердиева, председателя наблюдательного совета Kapitalbank.

В настоящее время председателем совета директоров является генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Гюлер Пашаева. Его заместителем в совете является еще один генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

Другими членами совета являются Эльнур Алиев (заместитель министра экономики), Садик Алиев (начальник отдела стратегического планирования и инноваций Министерства труда и социальной защиты населения) и Зиеддин Аллахвердиев (начальник управления политики финансовых услуг Министерства труда и социальной защиты населения). Министерство финансов).