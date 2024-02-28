Активисты призывают к участию граждан к управлению водными ресурсами

“Общинное участие в управлении водными ресурсами Азербайджана» - такова была тема общественных слушаний, организованных 27 февраля НПО «Артикль 54».

Учредитель этого общественного объединения Абульфаз Гурбанлы отметил важность привлечения граждан к решению проблем водоснабжения и управлению водными ресурсами.

В Азербайджане существует серьезная проблема дефицита воды и во многих сельских районах граждане страдают от ее нехватки. При этом, в рейтингах международных организаций по качеству воды Азербайджан на низких местах.

«Для решения этих проблем важно участие общества, что повышает подотчетность и ответственность государственных структур», - сказал Гурбанлы. Несмотря на приглашение представителей госструктур и депутатов парламента на слушания, они не явились.

Как отметила глава Общественного объединения поддержки экологическим инициативам “Eco Hub”, член общественного совета при минэкологии Тукезбан Гусейнова, водная проблема связана с климатическими изменениями и урбанизацией.

Самой главной проблемой в Азербайджане является загрязнение питьевой воды.

«В Баку и других регионах страны, имеющих выход к Каспию, море загрязняются сточными, бытовыми водами. Причина этого в равнодушии граждан», - сказала Гусейнова.

Глава муниципального совета села Гейали Агсуинского района Фариз Халили сообщил, что в трех селах района был реализован проект «Чистое село». В его рамках проводились работы по очистке сточных вод. Одновременно, у жителей сел забирается и сортируется бытовой мусор, который затем сдается в центры обслуживания.

Соучредитель «Артикль 54», юрист Кенан Гаибов сказал, что в Азербайджане приняты различные государственные программы, связанные с эффективным использованием водных ресурсов.

«Одним из основных обязательств государства должна быть открытость и прозрачность сведений и чтобы каждый гражданин имел к ним доступ. Однако, в этом плане есть большие проблемы. При принятии госпрограмм не обеспечивается гражданское участие, а после их реализации не предоставляется отчетность», - сказал Гаибов.

Юрист Турал Агаев рассказал о резолюции ООН "Право на воду", принятой в целях предотвращения дефицита воды и равного доступа к ней. В Азербайджане, и особенно в засушливых и отдаленных местностях есть проблемы с реализацией этого права.

По мнению экономиста Фарида Мехрализаде, водная проблема в Азербайджане настолько глубока, что одно только правительство с ее решением не справится не сумеет.

По его словам, международные организации уже много лет предупреждают, что если не принять мер, то в Азербайджан может столкнуться с серьезными проблемами.

«К сожалению, правительство Азербайджана не проявляет адекватной и оперативной реакции. По данным Государственного Комитета Статистики, в Азербайджане 1/3 воды теряется из-за плохого состояния инфраструктуры.

Другая причина – плохая система орошения сельского хозяйства. На сегодня лишь 5% этой системы является современной», - сказал экономист.

Представители местных общин Гянджи, Гейчая, Шеки, Имишли, Биласувара поделились своим опытом контактов с госструктурами по поводу дефицита и качества воды.

По итогам обсуждений “Артикль 54” подготовит и направит в госорганы предложения.

В частности, речь идет о регулярном очищении загрязненных вод, учете климатических факторов, предотвращении осолонения почв.

Также предлагается развитие оросительной инфраструктуры и обеспечение равного доступа к воде, обновление инфраструктуры питьевой воды, принятие мер по уменьшению потерь, применение сберегающих технологий при орошении, создание хранилищ и коллекторов по сбору дождевых вод.

Кроме того, предлагается введение стандартов интеграции водных ресурсов (IWRM) в управлении водными ресурсами, использование альтернативных энергетических источников с учетом негативного воздействия на высыхание реки Кура, действующих на ней электростанций, а также привлечение широкой общественности к контролю в реализации проектов в данной сфере.