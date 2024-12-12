Деятельность пластических хирургов расследуется - министр
Деятельность пластических хирургов расследуется - министр
В Минздраве создана рабочая группа по расследованию деятельности лжепластических хирургов. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Теймур Мусаев.
«Лжеврачи, не имея медицинского образования, через социальные медиа привлекают граждан. Для правовой оценки их деятельности направлено обращение в Генеральную прокуратуру», - сказал министр.
Минздрав и прокуратура разработали план действий в отношении лжеврачей.
Напомним, что в последнее время поступают многочисленные жалобы граждан на некачественное медобслуживание и негативные последствия пластических операций.
По утверждению ряда СМИ, часто подобные операции выполняются лицами, не имеющими квалификации и врачебного диплома.
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