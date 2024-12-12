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(13 минут назад)
Синоптики обещают снег

Синоптики обещают снег

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики обещают снег

С вечера 12-го декабря и до утра 13 числа в столице ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в снег, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.

По стране в указанный период также пройдут дожди, которые перейдут в снег, начиная с северных и западных регионов.

В этот период температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями,  понизится на несколько градусов.

Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.

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