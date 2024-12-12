Синоптики обещают снег

С вечера 12-го декабря и до утра 13 числа в столице ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в снег, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.

По стране в указанный период также пройдут дожди, которые перейдут в снег, начиная с северных и западных регионов.

В этот период температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями, понизится на несколько градусов.

Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.