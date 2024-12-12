Синоптики обещают снег
Синоптики обещают снег
С вечера 12-го декабря и до утра 13 числа в столице ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в снег, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.
По стране в указанный период также пройдут дожди, которые перейдут в снег, начиная с северных и западных регионов.
В этот период температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями, понизится на несколько градусов.
Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.
Общество
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- 13 декабрь 2024, 12:46
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