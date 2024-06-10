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(14 часов назад)
Диагноз «сибирская язва» подтвердился еще у двух жителей Загатльского района

Диагноз «сибирская язва» подтвердился еще у двух жителей Загатльского района

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Диагноз «сибирская язва» подтвердился еще у двух жителей Загатльского района

Заражение Сибирской язвой подтверждено еще у двух жителей Загатальскго района. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло трех.

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространили сегодня совместное сообщение  в связи с выявленными на территории Азербайджана случаями заражения сибирской язвой.

В нем напоминается, что 7 июня трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Бакинский городской клинический медицинский центр с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов был подтвержден диагноз «сибирская язва», и ему было назначено лечение в соответствии с медицинским протоколом.

У двух других пациентов были взяты образцы для лабораторного исследования с подозрением на сибирскую язву. Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в  Центре по контролю за особо опасными инфекциями,  диагноз «сибирская язва» был подтвержден и у этих двух пациентов.

В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное и их лечение продолжается, говорится в заключение пресс-релиза.

 

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