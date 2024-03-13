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(12 часов назад)
О погоде в четверг

О погоде в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в четверг

14 марта в Баку и на Апшероне ночью и утром местами возможен дождь.

В течение дня юго-западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит +4+7°, днем будет + 8+12°.

По районам страны местами пройдут дожди. Ночью и утром местами туман,

в восточных регионах сильный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью +1+6°, днем +10+15°, в горах ночью 0-5°,  днем +1+6°.

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