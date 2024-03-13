О погоде в четверг
14 марта в Баку и на Апшероне ночью и утром местами возможен дождь.
В течение дня юго-западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит +4+7°, днем будет + 8+12°.
По районам страны местами пройдут дожди. Ночью и утром местами туман,
в восточных регионах сильный ветер.
Температура воздуха в низменности ночью +1+6°, днем +10+15°, в горах ночью 0-5°, днем +1+6°.
Общество
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- 13 март 2024, 17:23
Недавние события, связанные с задержанием и последующим арестом сотрудников СМИ в Азербайджане, вызвали бурные дебаты, вызвав обеспокоенность по поводу свободы прессы и подавления правительством инакомыслящих.
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- 13 март 2024, 17:21
Содержащийся в Гянджинском СИЗО руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу заключен в карцер на трое суток. Как сообщила его супруга Арзу Рзаева, причина наказания -возмущение отсутствием медицинской помощи сокамернику Османа, состояние которого резко ухудшилось.
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- 13 март 2024, 16:29
Заключенный под стражу член Платформа «III Республика» Руслан Иззятли нуждается в срочной хирургической операции в связи с желчнокаменной болезнью. Об этом заявила его супруга Гюнель Манафлы.
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- 13 март 2024, 12:40
Минувшей ночью двое сотрудников полиции погибли в результате не осторожного обращения с оружием на освобожденных территориях. Об этом Turan сообщили в пресс-службе МВД.
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