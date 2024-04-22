Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву 22 апреля знаменует собой поворотный момент в развитии геополитической динамики на Южном Кавказе. На фоне продолжающейся региональной напряженности и глобальных изменений этот визит подчеркивает углубление связей между Азербайджаном и Россией, о чем свидетельствуют обсуждения стратегического партнерства и союзнических отношений, закрепленных в декларации 2022 года, подписанной Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что основная повестка дня переговоров включает всесторонний обзор двусторонних отношений и ключевых региональных проблем. Эта встреча проходит в решающий момент, особенно в связи с досрочным выводом российских миротворцев из Карабаха — шагом, который поднимает вопросы о будущей стабильности в этом исторически нестабильном регионе. Присутствие миротворцев в Карабахе, которое первоначально планировалось продлить до следующего года, стало предметом разногласий и буфером против потенциальной эскалации между Арменией и Азербайджаном.

Арзу Нагиев, член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, подчеркнул более широкие региональные последствия переговоров, предположив, что обсуждения выйдут за рамки двусторонних проблем и будут посвящены последствиям конфликтов на Ближнем Востоке и потенциальным сбоям в региональной логистике, особенно в отношении Зангезурского коридора в Армении.

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы намекнул на возможные сюрпризы от встречи, в том числе на потенциальное рассмотрение Азербайджаном вопроса о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такой шаг означал бы серьезные изменения в региональной экономике и политике, учитывая состав ЕАЭС и его последствия для отношений Азербайджана с Западом.

Сближение между Азербайджаном и Россией, укрепляя связи с могущественным соседом, осложняет отношения Азербайджана с западными странами. Недавняя напряженность очевидна, например, отзыв посла Франции в Азербайджане для консультаций и прохладные отношения с Соединенными Штатами. Эти события отражают более широкую переоценку стратегической ориентации Азербайджана и ее последствий для интересов Запада в регионе.

Комментарии Нагиева также подчеркнули продолжающиеся дискуссии о региональной стабильности, возвращении территорий вокруг Газаха и более широких последствиях открытия турецко-армянской границы. Эти обсуждения отражают сложное переплетение местных территориальных проблем и более широких геополитических стратегий, в рамках которых Азербайджан стремится закрепить свои выгоды от недавнего конфликта с Арменией, одновременно регулируя свои международные отношения.