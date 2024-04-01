Омбудсмен признала проблемы в сфере психиатрической помощи ветеранам войны
Омбудсмен признала наличие проблем в оказании психиатрической помощи ветеранам войны
Участники войны, лечащиеся в психиатрических больницах, нуждаются после выписки из этих учреждений в бесплатном обеспечении лекарственными препаратами. Об этом заявила 1 апреля омбудсмен Сабина Алиева на круглом столе, посвященном правам лиц, страдающих психическими заболеваниями.
Он отметила, что участники войны во время лечения в больницах получают лекарства бесплатно. После выписки многие не в состоянии покупать дорогостоящие психотропные лекарства, или могут приобрести лишь их часть, и поэтому лечение не доводится до конца.
Омбудсмен также признала, что эта категория лиц сталкиваются с проблемами и при получении инвалидности.
Далее она обратила внимание на переполненность психиатрических больниц. В Баку имеется лишь одна такая клиника. Также существует нехватка кадров для оказания психиатрической помощи в специализированных учреждениях, как в столице, так и в регионах.
У врачей низкая зарплата и особенно в государственных больницах. С другой стороны, выпускники медуниверситета при выборе специальности не проявляют интереса к этой сфере.
Омбудсмен также коснулась проблем при лечении наркозависимых людей. Так, в Республиканском наркологическом диспансере в очереди на лечение 2000 пациентов.
Есть проблемы с оказанием психологической помощи и в пенитенциарных учреждениях.
“Cуществует серьезная необходимость оказания качественной и адекватной помощи лицам, отбывающим наказание в учреждениях закрытого типа, здоровье которых находится под потенциальной угрозой», - отметила омбудсмен.
Касаясь темы самоубийств и насилия среди несовершеннолетних или молодых людей, омбудмен призвала к серьезному расследованию этих фактов, и комплексным мерам по устранению их причин, особенно в образовательных учреждениях.
Она призвала исследовать влияние социальных сетей, интернет-игр и других ресурсов на подобные случаи и принятия приняты превентивных мер.
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