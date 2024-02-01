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Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей

Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей

Сотрудниками таможни в бакинском аэропорту предотвратили незаконный ввоз в страну крупного объема драгоценностей.

Так, двое граждан Азербайджана пассажиры рейса Стамбул-Баку перед пунктом паспортной проверки передали 31 сверток с драгоценностями уборщику туалета, чтобы он спрятал их в мусоре и салфетках.

 В ходе проверки эти свертки были обнаружены. В них были запрятаны золотые изделия общим весом  8, 4 кг. По факту ведется расследование. Об этом говорится в сообщении Таможенного комитета Азербайджана.

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