Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей
Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей
Сотрудниками таможни в бакинском аэропорту предотвратили незаконный ввоз в страну крупного объема драгоценностей.
Так, двое граждан Азербайджана пассажиры рейса Стамбул-Баку перед пунктом паспортной проверки передали 31 сверток с драгоценностями уборщику туалета, чтобы он спрятал их в мусоре и салфетках.
В ходе проверки эти свертки были обнаружены. В них были запрятаны золотые изделия общим весом 8, 4 кг. По факту ведется расследование. Об этом говорится в сообщении Таможенного комитета Азербайджана.
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