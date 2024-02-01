Евросоюз поставил Орбана на место: Укране выделено 50 млрд евро
Евросоюз поставил Орбана на место: Укране выделено 50 млрд евро
1 февраля в Брюсселе Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 млрд. евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.
Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Только что утвержденный пакет финансовой помощи Украине, который рассчитан на несколько лет, гарантирует долгосрочное финансирование для Украины, отметил Мишель.
Отметим, что долгое время это решение саботировал премьер Венгрии Виктор Орбан. Сегодня ему был предьявлен ультиматум – поддержать пакет помощи Украине или он будет лишен права голоса в Евросоюзе.
Суда по выражению лица Орбана фотографии с собрания лидеров ЕС, его опустили с небес на землю, указав его место.
Политика
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- 2 февраль 2024, 12:16
США в четверг отреагировали на недавние перестановки в правительстве Грузии. "Мы, конечно же в курсе формирования нового правительства и предстоящих дискуссий в парламенте", - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran преcc-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
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- 2 февраль 2024, 12:15
Госдепартамент заявил в четверг, что знает о продлении срока содержания под стражей журналистки Алсу Курмашевой в России и по-прежнему "глубоко обеспокоен" этим вопросом/ Суд в Казани в четверг утром продлил срок содержания под стражей журналистов Радио Свобода до 5 апреля. Она находится под стражей в России с 18 октября. "У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США", - сказал Миллер корреспонденту TURAN.
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- 2 февраль 2024, 11:56
В связи с арестом руководства и журналистов интернет-издания AbzasMedia, работу этого СМИ продолжит новая команда журналистов из Европы «За последние три месяца руководство и весь редакционный состав “AbzasMedia” было арестовано по обвинению в «контрабанде». Те, кто сотрудничал с нами, подверглись давлению, блокировке банковских счетов, запрету на выезд из страны», - говорится в заявлении на странице Abzas Media в Facebook.
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- 2 февраль 2024, 11:21
Соединенные Штаты в четверг приветствовали соглашение лидеров ЕС о предоставлении Украине помощи в размере 54 миллиарда долларов в ее защите от российской агрессии, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
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