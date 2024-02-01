Евросоюз поставил Орбана на место: Укране выделено 50 млрд евро

1 февраля в Брюсселе Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 млрд. евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Только что утвержденный пакет финансовой помощи Украине, который рассчитан на несколько лет, гарантирует долгосрочное финансирование для Украины, отметил Мишель.

Отметим, что долгое время это решение саботировал премьер Венгрии Виктор Орбан. Сегодня ему был предьявлен ультиматум – поддержать пакет помощи Украине или он будет лишен права голоса в Евросоюзе.

Суда по выражению лица Орбана фотографии с собрания лидеров ЕС, его опустили с небес на землю, указав его место.