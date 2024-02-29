Синоптики о погоде в марте
Синоптики о погоде в марте
В марте погода в Азербайджане будет изменчивой, среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в ряде мест превышать ее. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы при минэкологии.
В первые дни марта погода будет стабильной, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.
Среднемесячная температура в Баку, составит +6 +9°. Ночью +2 +7°., днем +7 +12°. В отдельные дни будет +15 +20°.
Количество осадков также будет близко к климатической норме - 20-27 мм.
В регионах страны в отдельные дни температура воздуха будет прогреваться до +24°.
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