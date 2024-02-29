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(32 минуты назад)
Синоптики о погоде в марте

Синоптики о погоде в марте

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики о погоде в марте

В марте погода в Азербайджане будет изменчивой, среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в ряде мест превышать ее. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы при минэкологии.

В первые дни марта погода будет стабильной, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.

Среднемесячная температура в Баку, составит +6 +9°. Ночью +2 +7°.,  днем +7 +12°. В отдельные дни будет +15 +20°.

Количество осадков также будет близко к климатической норме - 20-27 мм.

В регионах страны в отдельные дни температура воздуха будет прогреваться до +24°.

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