Синоптики о погоде в марте

Синоптики о погоде в марте

В марте погода в Азербайджане будет изменчивой, среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в ряде мест превышать ее. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы при минэкологии.

В первые дни марта погода будет стабильной, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.

Среднемесячная температура в Баку, составит +6 +9°. Ночью +2 +7°., днем +7 +12°. В отдельные дни будет +15 +20°.

Количество осадков также будет близко к климатической норме - 20-27 мм.

В регионах страны в отдельные дни температура воздуха будет прогреваться до +24°.