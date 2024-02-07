  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny110 C
  • Четверг, 8 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°

В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°

В четверг, 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +5 +9°, днем +15 +20°, сообщает  Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2 +6°, днем +15 +20°.

В горах ночью ожидается 0- 5°, днем +5 +10°.

Написать отзыв

Общество

  • Фейки или видеодоказательства нарушений на выборах? Общество
    • 7 февраль 2024, 22:34

    Фейки или видеодоказательства нарушений на выборах?

    Государственные структуры Азербайджана называют фейками распространившиеся в сетях видеозаписи о незаконных действиях на избирательных участках 7 февраля - в день проведения внеочередных президентских выборов.

    Читать далее
  • Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе Общество
    • 7 февраль 2024, 10:12

    Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе

    Компания Bakcell, постоянно развивающаяся в сфере инновационных технологий и представляющая новшества своим абонентам, объявила о своих планах стратегического расширения в Карабахском регионе страны. Согласно информации, предоставленной компанией, Bakcell планирует увеличить количество сервисных центров до 10, продолжая усиленную деятельность в регионе.

    Читать далее
  • Вы не можете баллотироваться, но можете голосовать на выборах? Общество
    • 6 февраль 2024, 15:52

    Вы не можете баллотироваться, но можете голосовать на выборах?

    В преддверии завтрашних досрочных президентских выборов, назначенных на 7 февраля, Азербайджан принял спорное решение, разрешающее голосовать с просроченными удостоверениями личности. Сообщения с местных веб-сайтов указывают на то, что заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов подтвердил это пособие 5 февраля, заявив, что лица с просроченными удостоверениями личности, особенно более старых версий, по-прежнему смогут отдать свои голоса.

    Читать далее
  • 10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell» Общество
    • 6 февраль 2024, 15:16

    10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»

    Azercell объявил победителей программы «Студенческая стипендия 2024» Лидирующий мобильный оператор провел встречу с победителями программы «Студенческая стипендия 2024». Десяти студентам, успешно прошедшим трехэтапный отбор, компания выделила ежемесячную стипендию в размере 300 AZN до окончания их обучения. В дополнение к этому Azercell также предоставит победителям и другие возможности для личностного развития.

    Читать далее

Azərbaycanla sərhəddə təxribat ola bilər? – İlham İsmayıl Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей