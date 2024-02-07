В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°

В преддверии завтрашних досрочных президентских выборов, назначенных на 7 февраля, Азербайджан принял спорное решение, разрешающее голосовать с просроченными удостоверениями личности. Сообщения с местных веб-сайтов указывают на то, что заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов подтвердил это пособие 5 февраля, заявив, что лица с просроченными удостоверениями личности, особенно более старых версий, по-прежнему смогут отдать свои голоса.