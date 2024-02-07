В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°
В четверг температура воздуха в Азербайджане прогреется до +20°
В четверг, 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +5 +9°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +2 +6°, днем +15 +20°.
В горах ночью ожидается 0- 5°, днем +5 +10°.
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