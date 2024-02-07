На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана впервые проводятся выборы

7 февраля в Азербайджане день внеочередных президентских выборов. По данным на 10 часов бакинского времени, в выборах приняли участие около 20% избирателей. Впервые за 30 лет на освобожденных от армянской оккупации городах и поселках Карабаха проводятся законные выборы.

Первым здесь в окружении семьи проголосовал президент Ильхам Алиев.

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов также проголосовал в городе Ханкенди. В административном здании этого города размещены урны 16-го Ханкендинского избирательного округа №122. В Ханкенди, в школе N1 также создан избирательный участок №105 избирательного округа №124 Шуша - Агдам - Ходжалы - Ханкенди.

Всего на участке зарегистрировано 1 222 избирателя. За голосованием следят 13 местных наблюдателей.

В Лачыне созданы пять участков Лачынского избирательного округа №121. Три участка расположены в городе Лачын, два - в селах Забух и Горчу. Всего в Лачыне зарегистрированы 6 020 избирателей и 65 наблюдателей.

В городе Физули созданы три новых участка Физулинского избирательного округа №84. Всего на участках зарегистрированы 3 619 избирателей.

Активность избирателей наблюдается на избирательных участках NN 105 и 106 Шуша - Агдам - Ходжалы - Ходжавендского избирательного округа №124. Избирательный участок №105 ожидает сегодня 1 220 голосующих.

В освобожденном от оккупации городе Ходжалы впервые проходят выборы. Общее число избирателей 1 222 человека. Об этом изданию "Кавказский узел" сообщила председатель избирательного участка №105 Сабина Мамедова.

Проходит голосование в четырех участках, созданных при Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125. Три из них созданы на территории Зангиланского района, а один - Губадлинского. Всего на освобожденных от оккупации территориях Зангиланского и Губадлинского районов зарегистрировано 2 919 избирателей.

Созданы два участка Кельбаджарского избирательного округа №123. В избирательном участке №63 в административном здании действующей в Кельбаджаре компании Bakı Abadlıq проголосуют 603 человека, а на избирательном участке №64 в административном здании Кельбаджарского управления водоснабжения и канализации - 875 человек. Всего в Кельбаджарском районе зарегистрированы 1 478 избирателей. За выборами будут следить в общей сложности 28 местных наблюдателей.

В освобожденном городе Агдере создан избирательный участок №59 Тертер - Нафталан - Геранбойского избирательного округа №97. На участке зарегистрированы 154 избирателя.

Голосование началось также в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Агдеринского района. Созданный в Суговушанской средней школе. Избирательный участок №58 Тертер - Нафталан - Геранбойского избирательного округа №97 открылся в 08:00. На участке зарегистрированы 162 избирателя, включая жителей, вернувшихся в освобожденное от оккупации село Талыш. Самому пожилому избирателю Суговушана 87 лет, самому младшему - 18. Выборы на участке мониторят 15 местных наблюдателей.

В селе Агалы Зангиланского района избиратели принимают участие во внеочередных президентских выборах. С утра наблюдается активность голосующих. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в школе села Агалы на освобожденной от оккупации территории Зангиланского района по Зангилан-Губадлинскому избирательному округу №125 действует избирательный участок №33. По информации, предоставленной председателем окружной избирательной комиссии Али Монсумовым, по участку зарегистрирован 971 избиратель, 603 из них - жители села Агалы. 47 избирателей по данному участку будут голосовать впервые. 31 житель села принимает участие в выборах впервые. Самый пожилой избиратель 1933 года рождения. В выборах на этом участке также участвуют граждане, работающие на территориях, прилегающих к избирательному участку №33.

Активность наблюдается и на других участках Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 на освобожденных от оккупации территориях. В избирательном участке №61, расположенном на территории села Алыбейли, зарегистрировано 615 избирателей, а на избирательном участке №62 поселка Агбенд - 561 избиратель. В избирательном участке №63 на территории села Ханлыг Зангилан-Губадлинской окружной избирательной комиссии №125 Губадлинского района смогут проголосовать 1 387 избирателей. Большинство из них - сотрудники, работающие в Зангиланском районе. В целом в 66 избирательных участках района зарегистрировано 61 179 избирателей, и 863 наблюдателя.

По данным ЦИК, в стране на 10 часов по бакинскому времени в выборах приняли участие свыше 19% избирателей.