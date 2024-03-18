В дни Новруза улицы вокруг парка Хагани будут закрыты для транспорта

В дни Новруз-байрамы улицы вокруг парка Хагани будут закрыты для транспорта

20-26 марта - в дни празднования Новруза движение автомобилей вокруг парка Хагани по улицам: Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева будут закрыты для транспорта. Информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Доступ на территорию для авто жителей, проживающих на этих улицах, будет возможно при применении системы распознавания номеров авто.

Жители, имеющие индивидуальные парковочные талоны, могут воспользоваться услугой в мобильном приложении «AzParking». Их автомобили распознаются системой, и им разрешается въезжать на территорию.

Также жителям района рекомендуется оформить индивидуальный парковочный пропуск через мобильное приложение "AzParking", чтобы въехать на своем автомобиле в эту зону, - отмечается в сообщении.