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(9 часов назад)
В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

В воскресенье, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

12 мая со второй половины дня  13-го мая  ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами - до 20-23 м/с, а также осадки, местами грозы

Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +20 +25° , сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ряде северных и западных районов Азербайджана 12 мая временами ожидаются осадки. Местами пройдут ливни, грозы, град, к вечеру в высокогорье ожидается мокрый снег. местами западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +25 +30°, в горах ночью +3 +8°, днем +10 +15°.

 

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