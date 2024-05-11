В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер
В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер
В воскресенье, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
12 мая со второй половины дня 13-го мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами - до 20-23 м/с, а также осадки, местами грозы
Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +20 +25° , сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
В ряде северных и западных районов Азербайджана 12 мая временами ожидаются осадки. Местами пройдут ливни, грозы, град, к вечеру в высокогорье ожидается мокрый снег. местами западный ветер усилится.
Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +25 +30°, в горах ночью +3 +8°, днем +10 +15°.
Общество
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- 10 май 2024, 18:15
Поскольку Азербайджан готовится к проведению Конференции ООН по изменению климата (COP29) с 22 по 29 ноября 2023 года, ожидания высоки: ожидается, что страну посетят от 11 000 до 50 000 международных гостей. Это мероприятие не только подчеркивает роль Азербайджана в решении глобальных экологических проблем, но и его стратегическую позицию в развитии диалога между Западом и глобальным Югом, особенно в вопросах перехода к зеленой энергетике.
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- 10 май 2024, 17:28
В субботу в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются, Ветер северо-западный, который перейдет южный.
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Недавние проливные дожди в очередной раз высветили хронические проблемы с водоснабжением и канализацией в Азербайджане, особенно в Бинагадинском и Абшеронском районах. Жители, уставшие от многолетних подобных происшествий, выражают недовольство поврежденным имуществом и невыполненными обещаниями правительства.
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- 9 май 2024, 18:53
В Азербайджане распоряжением президента участникам Второй мировой войны единовременно выделено, к празднику победы 9 мая, по 2 тысячи манат (1167 долларов). В стране осталось всего 30 непосредственных участников боевых действий 1941-1945 годов.
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