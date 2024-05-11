В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

В воскресенье, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

12 мая со второй половины дня 13-го мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами - до 20-23 м/с, а также осадки, местами грозы

Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +20 +25° , сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ряде северных и западных районов Азербайджана 12 мая временами ожидаются осадки. Местами пройдут ливни, грозы, град, к вечеру в высокогорье ожидается мокрый снег. местами западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью +13 +17°, днем +25 +30°, в горах ночью +3 +8°, днем +10 +15°.