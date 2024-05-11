Байрамов и Мирзоян продолжат переговоры по «все еще остающимся открытым вопросам»

Байрамов и Мирзоян продолжат переговоры по «все еще остающимся открытым вопросам»

Байрамов и Мирзоян продолжат переговоры по «все еще остающимся открытым вопросам»

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 10-11 мая провели переговоры в Алматы.

Как сообщила в субботу пресс-служба МИД Азербайджана, министры приветствовали прогресс в вопросе делимитации границы и достигнутые в этом направлении договоренности.

Главы внешнеполитических ведомств и их делегации продолжили обсуждение проекта соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией».

Они договорились продолжить переговоры по «все еще остающимся открытыми вопросам, вызывающим расхождения в позициях сторон».

В рамках визита, Байрамов и Мирзоян встретились по отдельности и в трехстороннем формате с вице-премьером, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Байрамов выразил признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для переговоров.