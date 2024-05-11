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(9 часов назад)
Генерал Рамиз Тахиров

Генерал Рамиз Тахиров

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генерал Рамиз Тахиров уволен со службы по возрасту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова с должности замминистра обороны – командующего ВВС и увольнении его в запас в связи с достижением возрастного предела нахождения на военной службе.

Об этом было объявлено сегодня на совещании в минобороны Азербайджана.

Руководство военного ведомства поблагодарило Тахирова  за многолетнюю безупречную службу в Азербайджанской Армии, особые заслуги в деле сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджана, и пожелало ему успехов в дальнейшей жизни.

Генерал Тахиров считается одним из самых компетентных военных специалистов в Азербайджане. Особо его полководческий талант проявился во время 44-дневной войны 2020 года при освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что в структуру ВВС Азербайджана входят и силы ПВО.

1 отзыв

  • Rüfət

    2024-05-11

    Замечательный Офицер. Добрейший Человек. Умнейший Специалист своего дела. Грамотнейший полководец. Настоящий Патриот своей Родины. Все эти высказывания о генерал-лейтенанте Рамизе Таирове. Лично его знаю и горжусь этим знакомством. Успехов Вам и долгих лет жизни, дорогой Рамиз Фируддинович.

    Cavab ver

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