Генерал Рамиз Тахиров уволен со службы по возрасту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова с должности замминистра обороны – командующего ВВС и увольнении его в запас в связи с достижением возрастного предела нахождения на военной службе.

Об этом было объявлено сегодня на совещании в минобороны Азербайджана.

Руководство военного ведомства поблагодарило Тахирова за многолетнюю безупречную службу в Азербайджанской Армии, особые заслуги в деле сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджана, и пожелало ему успехов в дальнейшей жизни.

Генерал Тахиров считается одним из самых компетентных военных специалистов в Азербайджане. Особо его полководческий талант проявился во время 44-дневной войны 2020 года при освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что в структуру ВВС Азербайджана входят и силы ПВО.