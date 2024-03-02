В воскресенье, в столице температура воздуха повысится до +12°
В воскресенье, в столице температура воздуха повысится до +12°
В воскресенье, 3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +1 +5°, днем +7 +12°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах также в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах есть вероятность кратковременных дождей.
Ночью и утром временами ожидается туман, подует восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 0 +4°, днем +7 +12°. В горах ночью ожидается -2 -7°, днем от -2° до +3°.
Ночью и утром в некоторых горных территориях на дорогах есть вероятность гололеда.
Общество
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