В воскресенье, в столице температура воздуха повысится до +12°

В воскресенье, в столице температура воздуха повысится до +12°

В воскресенье, 3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +1 +5°, днем +7 +12°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах также в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах есть вероятность кратковременных дождей.

Ночью и утром временами ожидается туман, подует восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 0 +4°, днем +7 +12°. В горах ночью ожидается -2 -7°, днем от -2° до +3°.

Ночью и утром в некоторых горных территориях на дорогах есть вероятность гололеда.