По мере завершения голосования на досрочных президентских выборах ожидание победы президента Ильхама Алиева усиливалось. К 5 часам вечера по местному времени в Баку более 70% избирателей отдали свои голоса, а экзит-полл, проведенный консультативной группой Oracle, показал подавляющую поддержку президента Алиева - более 93,9%. Остальные шесть кандидатов, которые воздерживались от открытой критики президента во время предвыборной кампании, набрали не более 1,8% голосов каждый, при этом Захид Орудж получил вторую по величине долю. Центр мониторинга общественного мнения Rəy сообщил о поддержке Алиева на уровне 92,6%, что вызвало поздравительные послания, несмотря на отсутствие официального заявления об итогах выборов.

Победа президента Алиева знаменует его четвертый срок подряд, после его первого президентства в 2003 году, с последующими победами в 2008, 2013 и 2018 годах. Однако выборы не обошлись без противоречий, вызвав резкую критику как со стороны международных организаций, так и внутри страны. Перед выборами Азербайджан столкнулся с упреками со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в том, что она отказала наблюдателям ПАСЕ в доступе для наблюдения за выборами внутри страны. Хотя миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за выборами была разрешена, были высказаны опасения по поводу предвыборных условий.

Несмотря на международный контроль, наблюдатели от Организации тюркских государств, Содружества Независимых государств (СНГ), России, Турции и ряда других стран высоко оценили выборы как проведенные в соответствии с международными стандартами. Итальянский парламентский наблюдатель Андреа ди Джузеппе приветствовал президентские выборы как организованные в соответствии с такими стандартами.

Однако основные оппозиционные партии, включая Партию Народного фронта Азербайджана и "Мусават", бойкотировали выборы, осудив их как несправедливые и незаконные. Эти партии подчеркнули антидемократические условия, царящие в стране, и потребовали аннулирования результатов голосования.

Несмотря на критику и противоречия, популярность президента Алиева по-прежнему поддерживается военно-политической победой в Карабахе в период с 2020 по 2023 год. Освобождение оккупированных территорий, в частности проведение выборов на всей освобожденной территории Карабаха, укрепило поддержку Алиева. Стихийные марши в поддержку президента в Баку и Нахчыване подчеркнули его возросшую популярность, вызванную разрешением давнего конфликта с Арменией из-за Карабаха.

Однако утверждения о нарушениях на выборах сохраняются, независимые наблюдатели и журналисты документируют многочисленные случаи вопиющих нарушений избирательного законодательства в день голосования. Ожидается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит эти проблемы, однако на предыдущих выборах ЦИК отклоняла такие нарушения как недостаточные для изменения результатов выборов.

По мере того, как Азербайджан продвигается вперед под неизменным руководством президента Алиева, появляется множество спекуляций относительно будущей траектории развития страны. Дебаты о потенциальных сдвигах в сторону демократии или дальнейшего авторитаризма отражают различные ожидания в азербайджанском обществе. Поскольку президентский срок назначен на следующие семь лет, страна находится на критическом этапе, ожидая ясности относительно своего дальнейшего пути.