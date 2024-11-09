Афган Садыгов
Афган Садыгов отказался прекратить голодовку
Арестованный в Грузии руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов за 49 дней голодовки похудел на 28 килограммов, он страдает из-за мучительных болей и бессонницы, но отказывается прекратить акцию протеста.
Афган Садыгов позвонил 8 ноября своей супруге. "Он сказал, что от мучительных болей не может до утра уснуть. Его сегодня взвесили, в плотной одежде он весил 65 килограммов. До голодовки он весил 93 килограмма, он похудел на 28 килограммов. Состояние его крайне тяжелое, он в любой момент может впасть в кому, но он все равно продолжает голодовку", - сообщила супруга журналиста Севиндж Садыгова.
Журналист сообщил супруге, что его посетили два мусульманских священнослужителя, которые пытались уговорить его прекратить голодовку. "Они представились как члены Управления Мусульман Кавказа, заявили, что пришли к Афгану, потому что в тюрьме посещают "мусульманских братьев". Они сказали Афгану, что "причинение ущерба организму, дарованному Аллахом, противоречит мусульманской вере", Афган в ответ им сказал, что Аллах предписал бороться против угнетателей, и эти муллы ретировались", - рассказала Садыгова.
Она также сообщила, что мужу 8 ноября вручили решение суда о продлении срока его ареста еще на три месяца. "Афгану сказали, что у него есть 48 часов на подачу апелляции, но это время попадает на выходные», - добавила С.Садыгова.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
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