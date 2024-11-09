Жители Борадигяха попросили помощи у руководства страны

Группа жителей поселка Борадигях Масаллинского района обратились к руководству страны в связи с аварийным состоянием местной школы.

В обращении, адресованном президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву указывается, что школа N 1 имени Низами Гянджеви оказалось в опасном для проведения занятий положении.

Школа была построена в 1974 году и воспитала много образованных выпускников, которые впоследствии стали высококлассными специалистами в различных сферах.

Воспитанники школы самоотверженно сражались за освобождение азербайджанских территорий.

«Шехиды Гейсяр Мамедов, Зафар Джавадов, Ингилаб Нагиев, Фарасат Пашаев, Ибрагим Рюкабзаде выпускники нашей школы. Среди наших выпускников много ветеранов войны», - пишут авторы обращения.

Вместе с тем, они с сожалением отмечают, что в последние годы школа оказалась в аварийном состоянии.

В 2022 году Строительное управление министерства образования в целях ремонта снесло крыши над актовым, спортивным залами буфетом школы.Но буквально на следующий день после демонтажа, ремонтные работы были приостановлены. При этом, заявлялось, что школу капитально отремонтирует Фонд Гейдара Алиева.

Однако с тех пор, никаких работ произведено не было.

Состояние здания школы, оказавшись под дождем и снегом, еще более ухудшилось и оно может в любой момент обрушится.

В 2023 году школу осмотрели сотрудники Бакинского управления градостроительства и подтвердили, что она находится в аварийном состоянии, однако никаких мер предпринято не было.

Дети не могут проводить спортивных занятий, из-за непригодного состояния актового зала, мероприятия организуются в коридоре, ученики не могут питаться в буфете, отмечают авторы обращения.

Из-за отсутствия отопления в комнатах школы, где учатся 270 детей, работают 25 педагогов и 17 сотрудников технического персонала очень холодно, из-за чего ученики и учителя часто болеют, что негативно отражается на учебном процессе.

В заключение жители Бородигяха просят руководство страны оказать содействие в ремонте школы.