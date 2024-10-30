Афганца, обвиняемого в организации теракта в Баку, осудили на 10 лет

Афганца, обвиняемого в организации теракта в Баку, осудили на 10 лет

29 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Шалалы Гасановой приговорил гражданина Афганистана Фавзана Мусу Хана, обвиненного в планировании теракта в Азербайджане, к 10 годам лишения свободы.

Фавзан Муса Хан признан виновным по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана (подготовка террористических актов с применением оружия группой лиц).

В сообщении Службы госбезопасности Азербайджана от 10 июля 2023 года, говорилось, что задержан гражданин Афганистана, планировавший теракт против одного из иностранных посольств в Баку.

Сообщалось, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан с намерением совершить преступные деяния. В период пребывания в Баку он следил за зданием одного из посольств для планирования теракта и привлечения лиц, которые могут принять в этом участие. Он также встречался с отдельными лицами для получения огнестрельного оружия и взрывчатки и финансов.

Служба государственной безопасности также опубликовала телефонные переговоры Фавзана Мусы Хана, касающиеся планирования теракта.

В 2023 году газета Times of Israel процитировала словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который заявил, что за попыткой теракта против посольства Израиля в Азербайджане стоит Иран.

По словам Эли Коэна, задержанный в Азербайджане террорист, финансировался Ираном и получал оттуда инструкции.

Адвокат и родственники арестованного Фавзана Мусы Хана, а также официальный Кабул и официальный Тегеран пока не прокомментировали этот арест.