Афганца, обвиняемого в организации теракта в Баку, осудили на 10 лет
Афганца, обвиняемого в организации теракта в Баку, осудили на 10 лет
29 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Шалалы Гасановой приговорил гражданина Афганистана Фавзана Мусу Хана, обвиненного в планировании теракта в Азербайджане, к 10 годам лишения свободы.
Фавзан Муса Хан признан виновным по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана (подготовка террористических актов с применением оружия группой лиц).
В сообщении Службы госбезопасности Азербайджана от 10 июля 2023 года, говорилось, что задержан гражданин Афганистана, планировавший теракт против одного из иностранных посольств в Баку.
Сообщалось, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан с намерением совершить преступные деяния. В период пребывания в Баку он следил за зданием одного из посольств для планирования теракта и привлечения лиц, которые могут принять в этом участие. Он также встречался с отдельными лицами для получения огнестрельного оружия и взрывчатки и финансов.
Служба государственной безопасности также опубликовала телефонные переговоры Фавзана Мусы Хана, касающиеся планирования теракта.
В 2023 году газета Times of Israel процитировала словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который заявил, что за попыткой теракта против посольства Израиля в Азербайджане стоит Иран.
По словам Эли Коэна, задержанный в Азербайджане террорист, финансировался Ираном и получал оттуда инструкции.
Адвокат и родственники арестованного Фавзана Мусы Хана, а также официальный Кабул и официальный Тегеран пока не прокомментировали этот арест.
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