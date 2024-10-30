США, Европа возмущены казнью в Иране еще одного диссидента
США, Европа возмущены казнью в Иране еще одного диссидента
Во вторник Соединенные Штаты осудили сообщение о казни в Иране гражданина Германии и Ирана Джамшида Шармахда, который проживал в Калифорнии.
Иранские силы безопасности похитили 68-летнего жителя Калифорнии в 2020 году во время визита в Дубай и переправили в Иран. Государственные СМИ страны сообщили в понедельник, что власти казнили Шармахда после того, как признали его виновным в «терроризме».
«Это последний отвратительный акт Ирана после транснациональных репрессий, которые он совершил, когда похитил его», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
МИД Германии отозвало своего посла в Иране во вторник для консультаций, а также вызвал временного поверенного в делах Ирана в Берлине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии «снова дало понять Тегерану, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия».
Европейский союз также осудил казнь, заявив, что рассмотрит возможность принятия ответных мер против иранского режима, заявил во вторник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
*Сотрудники иранских спецслужб похитили Шармахда во время посещения Дубая в 2020 году. Иранские власти тогда считали его лидером оппозиционной группировки «Тондар», которую в Иране объявили террористической организацией.
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