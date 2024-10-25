Алиев утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии
Алиев утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии.
Распоряжением утверждены председатель, заместители председателя, главный редактор, ответственный секретарь и члены редакционной коллегии.
Председателем редколлегии остался сам глава государства. Заместителями председателя утверждены действительные члены Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института Геологии и Геофизики Акиф Али Заде и вице-президент НАНА Гулиев Ибрагим, а также председателя Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.
Главным редактором утвержден президент НАНА Иса Хабиббейли.
В состав редколлегии вошла большая группа академиков и творческих деяетелей.
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