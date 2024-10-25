Впервые в истории мероприятий COP в Баку пройдет «День цифровизации»

Для глав около 30 дипломатических миссий зарубежных стран, аккредитованных в Женеве, Международный союз электросвязи (ITU), постоянное представительство Азербайджанской Республики при отделении ООН в Женеве и Министерство цифрового развития и транспорта организовали специальный брифинг по поводу инициативы «Green Digital Action», которая будет представлена во время COP29 в ноябре в Баку, сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Азербайджанская сторона сообщила о том, что 16 ноября впервые в истории в рамках мероприятий COP в Баку в ходе COP29 пройдет «День цифровизации», который призван стимулировать дискуссию о важной роли цифровых технологий в борьбе с климатическим кризисом и необходимости совместные действия в этом направлении.

Также 16 ноября состоится круглый стол высокого уровня по «Зеленым цифровым действиям», и в качестве итогового документа будет принята Декларация «Зеленых цифровых действий», которая послужит основой для сотрудничества в целях активизации действий по борьбе с изменением климата и устойчивости и отразит намерения по смягчению негативных экологических последствий от ускоренной цифровизации и внедрению ИИ (от этих процессов тоже есть углеродный след).

Азербайджан предложил иностранным партнерам поддержать данные инициативы на COP29.

Отметим, что в ходе брифинга в Женеве выступили заместитель генерального секретаря ITU Томас Ламанаускас, постоянный представитель Азербайджана в Женеве Галиб Исрафилов, заместитель руководителя аппарата министерства цифового развития и транспорта Азербайджана Бахтияр Мамедов и начальник управления экономического сотрудничества МИД Эльмар Мамедов.

Отметим, что 11-22 ноября в Баку пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Азербайджан подготовил к ней 14 собственных инициатив. В целом, в Баку ожидается подписание более 60 документов по разным темам, связанным с борьбой и изменением климата.