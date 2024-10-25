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(40 минут назад)
Северная Корея становится участником войны против Украины

Северная Корея становится участником войны против Украины

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Северная Корея становится участником войны против Украины

Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию, сообщила разведка Южной Кореи. Так,  первая группа из 1500  военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России в рамках  развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи. Эти подразделения прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября, пишет Bloomberg.

Документы разведки также показывают объемы поставок оружия из Северной Кореи:  8 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.  Кроме того, сотни ракет Хвасон-11 и противотанковое оружие Булсае-4.

Из Владивостока  северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину. Кремль обеспечит их вооружением, обмундированием и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России.

Президент России Владимир Путин фактически подтвердил участие северокорейцев в вйоне против Украины.

 Согласно данным южнокорейской разведки, только 30% использованных Россией  боеприпасов имеют местное происхождение,  60% - поставлены Северной Кореей, а еще 10% - Ираном.

Во время визита Путина в Пхеньян,  Ким Чен Ын пообещал "безоговорочную поддержку" России в войне против Украины.

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