Северная Корея становится участником войны против Украины

Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию, сообщила разведка Южной Кореи. Так, первая группа из 1500 военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России в рамках развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи. Эти подразделения прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября, пишет Bloomberg.

Документы разведки также показывают объемы поставок оружия из Северной Кореи: 8 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Кроме того, сотни ракет Хвасон-11 и противотанковое оружие Булсае-4.

Из Владивостока северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину. Кремль обеспечит их вооружением, обмундированием и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России.

Президент России Владимир Путин фактически подтвердил участие северокорейцев в вйоне против Украины.

Согласно данным южнокорейской разведки, только 30% использованных Россией боеприпасов имеют местное происхождение, 60% - поставлены Северной Кореей, а еще 10% - Ираном.

Во время визита Путина в Пхеньян, Ким Чен Ын пообещал "безоговорочную поддержку" России в войне против Украины.