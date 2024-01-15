Армения готова предоставить «облегченный порядок» проезда по Мегринской дороге
Армения готова предоставить «облегченный порядок» проезда по Мегринской дороге
В мирном договоре с Азербайджаном не может быть пункта о "Зангезурском коридоре", заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя последние главы Азербайджана Ильхама Алиева.
"Пункта о "Зангезурском коридоре" в договоре нет, и не может быть", - сказал Симонян.
Желание Азербайджана наладить сухопутную связь с Нахичеваном понятно, и Армения готова не только открыть дорогу, но и рассмотреть возможность упрощенного порядка перемещения. При этом, ни о каком экстерриториальном коридоре речи быть не может, подчеркнул Симонян.
Что касается дороги в Нахчыван через Иран, то Армения готова предложить Азербайджану те же условия. По словам руководителя армянского парламента - "это будет короче и дешевле".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ заявил, что Азербайджан будет держать закрытой границу с Арменией, если "Зангезурский коридор" не будет открыт.
Отметим, что в настоящее время проверка пассажиров и грузов, следующих в Нахчыван через Иран, осуществляется на азербайджано-иранской границе в Биласуваре и при въезде в Нахчыван (Джульфа). В паспортах граждан Азербайджана ставятся штампы о въезде и выезде в Иран, а грузы проверяются через сканер. Назвать это упрощенным режимом довольно сложно.
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