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(1 час назад)
Азербайджано-Иракские  консульские консультации в Баку

Азербайджано-Иракские  консульские консультации в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджано-Иракские  консульские консультации в Баку

В  Баку 1 марта состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.

Делегации сторон на переговорах возглавляли начальники консульских управлений МИД двух стран - Эмиль Сафаров и Ахмед Али Амин Аль-Сади, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во время консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Ирака в консульской сфере, возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Также были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, усиления мер в области оказания осужденным консульской помощи, расширения сотрудничества в области выдачи осужденных.

Стороны договорились о проведении в этом году очередных консультаций  в Багдаде.

Отметим, что власти Азербайджана периодически репатриируют из Ирака азербайджанских граждан – детей и женщин, являющихся членами семей лиц, отправившихся на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.

В 2023 году  в одном из лагерей в Ираке около 120 женщин с детьми обратились к властям Азербайджана с просьбой вернуть из на Родину.

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