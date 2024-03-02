Азербайджано-Иракские консульские консультации в Баку
Азербайджано-Иракские консульские консультации в Баку
В Баку 1 марта состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.
Делегации сторон на переговорах возглавляли начальники консульских управлений МИД двух стран - Эмиль Сафаров и Ахмед Али Амин Аль-Сади, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Во время консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Ирака в консульской сфере, возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Также были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, усиления мер в области оказания осужденным консульской помощи, расширения сотрудничества в области выдачи осужденных.
Стороны договорились о проведении в этом году очередных консультаций в Багдаде.
Отметим, что власти Азербайджана периодически репатриируют из Ирака азербайджанских граждан – детей и женщин, являющихся членами семей лиц, отправившихся на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
В 2023 году в одном из лагерей в Ираке около 120 женщин с детьми обратились к властям Азербайджана с просьбой вернуть из на Родину.
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