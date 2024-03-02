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(1 час назад)
В феврале в Азербайджане выявлено 514 случаев заражения COVID-19

В феврале в Азербайджане выявлено 514 случаев заражения COVID-19

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В феврале в Азербайджане выявлено 514 случаев заражения COVID-19

В феврале в Азербайджане была выявлено 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Оперативный штаб при Кабинете Министров.

28 инфицированных скончались. За тот же период излечились 513 человек.

По данным на 1 марта, в стране 114 активных больных COVID-19.

Напомним, что в Азербайджане все еще действует особый карантинный режим, введенный в марте 2020 года.

При этом, единственным ограничением остается закрытость сухопутных границ с соседними государствами.

При этом правительство не дает внятных объяснений сохранению запрета на передвижение через сухопутную границу, в то время как авиакомпания AZAL рапортует о растущем пассажиропотоке в международных аэропортах страны.

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