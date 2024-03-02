В Грузии не считают "Зангезурский коридор" конкурентом действующей дороге через "Верхний Ларс"

С 2020 года дипломаты Азербайджана и России неустанно и совместно работают на открытие Зангезурского коридора, который значительно укорачивает и удешевляет путь между РФ и Арменией. Армянская сторона различными политическими доводами затягивает открытие коридора, но согласна с тем, что новый - короткий путь даст экономическую выгоду этой стране. По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, проблемы с пропускной способностью грузинского автомобильного КПП "Верхний Ларч" серьезно тормозят «экспорт сельскохозяйственной продукции из Армении в страны Евразийского экономического союза»

Официальный Тбилиси в переговорах на тему деблокады Зангезурского коридора не участвует. Кроме того, что эта дорога географически удалена от территории Грузии, молчание руководства этой страны объясняют нежеланием Тбилиси лишиться статуса безальтернативности единственной действующей дороги через "Верхний Ларс", по которой армянские фуры достигают России.

Пропускная способность "Верхнего Ларса" - 200 легковых автомобилей, 170 грузовых, 30 автобусов и 4 000 физических лиц в сутки. В действительности поток грузов и пассажиров значительно больше, и транспортные потоки с каждым годом растут.

Генеральный секретарь Ассоциации международных грузоперевозчиков Грузии Гия Ципурия напоминает о том, что с каждой проезжающей через "Верхний Ларс" фуры бюджет Грузии получает 80 долларов. Если бы дорога была невыгодна Грузии, страна не вкладывала бы средства на расширение ее пропускной способности. Тем более, что "не приходится надеяться на открытие в ближайшем будущем альтернативных "Вернему Ларсу" дорог через Абхазию и Южную Осетию", - считает он. Кроме того, для Грузии поставки товаров через этот путь в Среднюю Азию дешевле, чем через порты и с использование парома.

Основной альтернативный объездной маршрут для российских и грузинских перевозчиков – через МАПП «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе (южная граница Дагестана и Азербайджанской Республики в 500 м от моста через реку Самур», открыт в 2003 году). Эта дорога станет короче и привлекательнее для доставки грузов в Армению с открытием Зангезурского транспортного коридора. После установления мира между Азербайджаном и Арменией дорогой смогут пользоваться армянские компании.

Хотят ли в Грузии открытия конкурентного пути через Армению и Азербайджан?

Профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе уверен, что опасность открытия армяно-азербайджанских коммуникаций для транзитной функции Грузии сильно преувеличена.

«Для восстановления прежних и выстраивания новых армяно-азербайджано-российских коммуникаций потребуется время и немалые средства»,— сказал он в беседе с “Ъ”. По мнению эксперта, «даже если Азербайджан восстановит железнодорожную ветку в Нахичевань, она вряд ли сможет удовлетворить все потребности Азербайджана, Нахичевани и особенно Турции». А потенциал портов в Батуми и Поти, из которых можно отправить товары в любую точку мира, господин Шарашенидзе и вовсе считает уникальным и незаменимым.

Директор тбилисского Института изучения национализма и конфликта Паата Закареишвили говорит, что если откроется дорога через Армению и далее по Азербайджану, "будет отток от Грузии некоторых грузов в Россию, так как из-за временных закрытий КПП "Верхний Ларс" и километровых пробок невозможно просчитать время провоза груза через Грузию. Много машин стоят, поэтому несмотря на короткий путь, из-за простаивания грузовиков транспортировка обходится дороже. Но все равно, с открытием Зангезурского коридора, дороги через Грузию будут использоваться. Он отметил чрезвычайную загруженность грузинских портов (Черное море) как показатель предпочтительности для перевозчиков пути через Грузию.

Закареишвили даже отметил пользу для Грузии от разблокировки зангезурской магистрали, так как в целом транспортное значение Южного Кавказа усилится, и регион станет более надежным для мировых транспортных перевозчиков.

В то же время все эксперты едины во мнении о том, что открытие Зангезурской дороги это дело не скорого времени из-за сложных политических событий в азербайджано-армянских отношениях, к которым добавляется тяжесть российского участия в регионе.