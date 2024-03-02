На саммите GECF Азербайджан представит министр энергетики
На саммите GECF Азербайджан представит министр энергетики
Министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов отбыл в Алжир для участия на 7-ом саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (GECF).
Как сообщили Turan в пресс-службе министерства энергетики, на саммите будут обсуждены политика в газовой сфере, последние тенденции в этой области, роль газовых ресурсов стран-участниц GECF на глобальном энергетическом рынке в предстоящий период.
Шахбазов проведет также ряд двусторонних встреч.
Азербайджан имеет в GECF статус наблюдателя.
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