На саммите GECF Азербайджан представит министр энергетики

Сегодня, 2 марта исполняется 19 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор», журналиста Эльмара Гусейнова. Журналист, известный своими резкими критическими статьями, был убит с применением огнестрельного оружия в квартале своего дома в 2005 году. Однако это преступление до сих пор не раскрыто.