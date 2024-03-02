Минэнерго Азербайджана подписало 2 договора о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии
Минэнерго Азербайджана подписало 2 договора о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии
Министерство энергетики Азербайджана, Nobel Energy (США) и Elecnor (Испания) подписали сегодня в Баку соглашения о сотрудничестве в рамках 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Минэнерго и Nobel Energy, предусматривает строительство Джабраильском районе солнечной электростанции мощностью 100 МВт в. Стороны также будут сотрудничать в сфере производства, продажи и потребления электроэнергии.
Меморандум с испанской компанией Elecnor предусматривает сотрудничество в реализации проекта ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе.
Экономика
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С 2020 года дипломаты Азербайджана и России неустанно и совместно работают на открытие Зангезурского коридора, который значительно укорачивает и удешевляет путь между РФ и Арменией. Армянская сторона различными политическими доводами затягивает открытие коридора, но согласна с тем, что новый - короткий путь даст экономическую выгоду этой стране. По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, проблемы с пропускной способностью грузинского автомобильного КПП "Верхний Ларч" серьезно тормозят «экспорт сельскохозяйственной продукции из Армении в страны Евразийского экономического союза»
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В рамках согласованных усилий по усилению мер авиационной безопасности состоялось 6-е заседание Межведомственной комиссии аэропорта по авиационной безопасности с участием ключевых заинтересованных сторон, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Министерство цифрового развития и транспорта и Государственное агентство гражданской авиации. В мероприятии также приняли участие представители правоохранительных органов, специализирующихся на обеспечении безопасности на воздушном транспорте, и других авиационных структур.
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28 февраля Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) провела свое мероприятие AHK Impuls, в котором приняли участие представители более 70 компаний-членов, партнеры Палаты и делегаты Ассоциации Восточного бизнеса Германии. Мероприятие послужило платформой для содержательных дискуссий о меняющемся энергетическом ландшафте Азербайджана.
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- 1 март 2024, 15:59
Азербайджан выпустил свой первый документ о поощрении инвестиций (IPD) в сектор зеленой энергетики. Этот знаковый документ, направленный на стимулирование инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), знаменует собой поворотный момент в переходе Азербайджана к практике устойчивой энергетики.
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