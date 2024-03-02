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(1 час назад)
Минэнерго Азербайджана подписало 2 договора о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии

Минэнерго Азербайджана подписало 2 договора о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минэнерго Азербайджана подписало 2 договора о сотрудничестве в сфере «зеленой» энергии

Министерство энергетики Азербайджана, Nobel Energy (США) и Elecnor (Испания) подписали сегодня в Баку соглашения о сотрудничестве в рамках 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Минэнерго и Nobel Energy, предусматривает строительство Джабраильском районе солнечной электростанции мощностью 100 МВт в. Стороны также будут сотрудничать в сфере производства, продажи и потребления электроэнергии.

Меморандум с испанской компанией Elecnor предусматривает сотрудничество в реализации проекта ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе.

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