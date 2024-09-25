Байрамов заявил Берсе об ожиданиях Азербайджана от Совета Европы
Байрамов заявил Берсе об ожиданиях Азербайджана от Совета Европы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 сентября в рамках 79-ой сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы отношений Азербайджана с Советом Европы, а также текущая региональная ситуация.
Байрамов заявил, что Азербайджан открыт к сотрудничеству с Советом Европы на основе диалога и взаимного уважения. Поэтому, не отказ ПАСЕ ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в январе этого года было «необоснованным и откровенно предвзятым решением и не служит диалогу между Баку и СЕ».
Он подчеркнул, что все разногласия между сторонами должны устраняться на основе взаимного уважения.
Байрамов также информировал генсека СЕ о ситуации в регионе и реалиях в постконфликтной период, о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
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