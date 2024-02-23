Близ Ходжалы обнаружено новое массовое захоронение
Близ Ходжалы обнаружено новое массовое захоронение
В Ходжалинском районе Карабаха обнаружено новое массовое захоронение. Оно было обнаружено во время строительства водопроводной сети в Ходжалы, сообщил в пятницу государственный телеканала АЗТВ.
Согласно тому же источнику, найденные скелеты принадлежат детям и женщинам.
Госкомиссия по делам военнопленных и беженцев, а также Генеральная прокуратура Азербайджана пока не комментировали эту находку.
Напомним, что до сих пор на освобожденных территориях обнаружено несколько массовых захоронений азербайджанских военных и мирных жителей, попавших в армянский плен в период Первой карабахской войны 1992-1994 гг.
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