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(1 час назад)
Через 10 лет Азербайджан сократит использование газа - И.Алиев

Через 10 лет Азербайджан сократит использование газа - И.Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Через 10 лет Азербайджан сократит использование газа - И.Алиев

Трансрегиональный проект Южный Газовый Коридор стал реальностью благодаря широкой международной поддержке. Об этом в интервью телеканалу «Евроньюс» сказал глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня трубопровод длиной 3500 километров стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран», - отметил Алиев.

Отвечая на вопрос о возобновляемой энергетике, Алиев отметил, что несмотря на наличие традиционных ресурсов, Азербайджан инвестирует доходы от нефти в «зелёную» энергетику.

«Мы хотим создать общее понимание в необходимости возобновляемой энергии. Каждый год мы отмечаем снижение уровня Каспийского моря. Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему, то от этого пострадают все», - отметил Алиев.

По его словам, потенциал Азербайджанского сектора Каспия составляет 157 ГВт. Благодаря этому, Азербайджан планирует сократить через 10 лет потребление природного газа.

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