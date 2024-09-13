ЦИК отменила результаты парламентских выборов в 4-х избирательных участках

Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Азербайджана 13 сентября признала недействительными результаты голосования на парламентских выборах в 30-м избирательном участке 21-го Насими-Бинагадинского округа на основе жалобы кандидата в депутаты от партии «Мусават» Гюльаги Асланлы.

Как обычно, это не повлияло на исход выборов по всему округу, где лидирует кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», депутат последнего созыва Малахат Ибрагимгызы.

ЦИК также отменил результаты выборов на трех участках по 97-му Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу на основе жалобы кандидата в депутаты, активиста Шахрияра Меджидзаде.

В этом округе отмена результатов также не повлияла на общий исход выборов. Здесь тоже лидирует кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», депутат парламента последнего созыва Анар Мамедов.

ЦИК также рассмотрел жалобы еще по четырем округам – 17-му Ясмальскому третьему, 22-му Насими-Ясамальскому и 120-му Джебраил-Губадлинскому округу, 8-му Бинагадинскому первому не удовлетворив их.