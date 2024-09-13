Голодающий 92 сутки Фазиль Гасымов просит встречи с представителями ООН и Красного Креста
Докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов голодает в заключении уже 92 день, протестуя против своего «незаконного задержания.
Сегодня с ним в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы встретился его брат Назим Гасымов. По его словам, состояние Ф.Гасымова с каждым днем все хуже.
«Он с трудом передвигался, опираясь на трость. Вес Фазиля уменьшился вдвое, у него сильные головные боли и внутренних органов, в глазах темнеет. Мы разговаривали под надзором сотрудников Пенитенциарного учреждения», - сказал брат.
Он подчеркнул, что Фазиль заявляет, что он не совершал преступлений и требует снятия с него всех обвинений. Он также повторил, что если его попытаются принудительно кормить, то наложит на себя руки.
Фазиль Гасымов передал через брата в СМИ просьбу о его посещении представителями Бакинского офиса ООН и представительства Международного Комитета Красного Креста.
* Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1. 26 июля он был переведен в санитарную часть Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением здоровья.
Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан, где его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с экономистом Губадом Ибадоглу (статья 204.3.1 УК).
В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.
-
-
- Политика
- 13 сентябрь 2024 17:41
Политика
-
- 14 сентябрь 2024, 10:08
Соединенные Штаты заявили в пятницу, что приветствуют недавний прогресс между Азербайджаном и Арменией, включая соглашение о регулировании границы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 13 сентябрь 2024, 23:52
В пятницу глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.
-
- 13 сентябрь 2024, 19:27
В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу 13 сентября были продолжены его показания.
-
- 13 сентябрь 2024, 18:07
ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел также жалобы кандидата в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественной активистки Вафы Наги. Она просила признать недействительными результаты голосования по 23 избирательным участкам из-за грубых нарушений и фальсификаций.
Написать отзыв