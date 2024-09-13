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(17 минут назад)
Голодающий 92 сутки Фазиль Гасымов просит встречи с представителями ООН и Красного Креста
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Голодающий 92 сутки Фазиль Гасымов просит встречи с представителями ООН и Красного Креста

Докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов голодает в заключении уже 92 день, протестуя против своего «незаконного задержания.

Сегодня с ним в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы встретился его брат Назим Гасымов. По его словам, состояние Ф.Гасымова с каждым днем все хуже.

«Он с трудом передвигался, опираясь на трость. Вес Фазиля уменьшился вдвое, у него  сильные головные боли и внутренних органов,  в глазах  темнеет. Мы разговаривали под надзором сотрудников Пенитенциарного учреждения», - сказал брат.

Он подчеркнул, что Фазиль заявляет, что он не совершал преступлений и требует снятия с него всех обвинений. Он также повторил, что если его попытаются принудительно кормить, то наложит на себя руки.

Фазиль Гасымов передал через брата в СМИ просьбу о его посещении представителями Бакинского офиса ООН и представительства Международного Комитета Красного Креста.

 * Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1.  26 июля он был переведен в санитарную часть Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением здоровья.

Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан, где его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с экономистом Губадом Ибадоглу (статья 204.3.1 УК).

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.

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