Голодающий 92 сутки Фазиль Гасымов просит встречи с представителями ООН и Красного Креста

Докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов голодает в заключении уже 92 день, протестуя против своего «незаконного задержания.

Сегодня с ним в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы встретился его брат Назим Гасымов. По его словам, состояние Ф.Гасымова с каждым днем все хуже.

«Он с трудом передвигался, опираясь на трость. Вес Фазиля уменьшился вдвое, у него сильные головные боли и внутренних органов, в глазах темнеет. Мы разговаривали под надзором сотрудников Пенитенциарного учреждения», - сказал брат.

Он подчеркнул, что Фазиль заявляет, что он не совершал преступлений и требует снятия с него всех обвинений. Он также повторил, что если его попытаются принудительно кормить, то наложит на себя руки.

Фазиль Гасымов передал через брата в СМИ просьбу о его посещении представителями Бакинского офиса ООН и представительства Международного Комитета Красного Креста.

* Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1. 26 июля он был переведен в санитарную часть Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением здоровья.

Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан, где его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с экономистом Губадом Ибадоглу (статья 204.3.1 УК).

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.