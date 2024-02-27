Фарид Ахмедов назначен министром юстиции Азербайджана
Фарид Ахмедов назначен министром юстиции Азербайджана
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Фарида Тураб оглу Ахмедова министром юстиции.
До сих пор (с 2022 г.) Ахмедов занимал должность замминистра цифрового развития и транспорта.
Ахмедов родился в 1979 г. в Баку. Окончил бакалавриат и магистратуру юрфака Бакинского госуниверситета. Получил степень магистра по специальности «Международные права человека» Университета «Эссекс» Великобритании по стипендиальной программе “Chevening”.
Окончил докторантуру по стипендиальной программе “Weidenfeld” Оксфордского университета. Имеет научную степень доктора философии по праву.
Работал в аппарате парламента, в 2015-2017 являлся ректором частного университета «Азербайджан», занимал должность директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».
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