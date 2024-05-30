В квартире Фарида Мехрализаде проведен обыск (обновлено)

Фарид Мехарализаде «не задержан», а «приглашен в полицию» - МВД

Экономический эксперт Фарид Мехрализаде был задержан сегодня утром, когда ехал на работу, сообщили его близкие.

Некоторое время назад его привезли домой сцелью проведения обыска, после чего увезли в Главное Управление Полиции города Баку.

В чем обвиняют Мехрализаде, неизвестно.

* * *

Фарид Мехарализаде «не задержан», а «приглашен в полицию» - МВД

Экономический эксперт Фарид Мехрализаде приглашен в полицию, ведется расследование.

Об этом Turan сказали в пресс-службе МВД, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в социальных сетях о возможном задержании Мехрализаде.

Тем самым, ведомство опровергло предположения о задержании эксперта.

При этом, в МВД не уточнили по какому делу Мехрализаде приглашен в полицию.