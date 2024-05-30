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(6 часов назад)
Фарид Мехарализаде «не задержан», а «приглашен в полицию» - МВД

Фарид Мехарализаде «не задержан», а «приглашен в полицию» - МВД

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В квартире Фарида Мехрализаде проведен обыск (обновлено)

Экономический эксперт Фарид Мехрализаде был задержан сегодня утром, когда ехал на работу, сообщили его близкие.

Некоторое время назад его привезли домой сцелью проведения обыска, после чего увезли в Главное Управление Полиции города Баку.

В чем обвиняют Мехрализаде, неизвестно.

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Фарид Мехарализаде «не задержан», а «приглашен в полицию» - МВД

Экономический эксперт Фарид Мехрализаде приглашен в полицию, ведется расследование.

Об этом Turan  сказали в пресс-службе МВД, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в социальных сетях о возможном задержании Мехрализаде.

Тем самым, ведомство опровергло  предположения о задержании эксперта.

При этом, в МВД не уточнили по какому делу Мехрализаде приглашен в полицию.

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