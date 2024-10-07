Голодающему активисту Фамилю Халилова в СИЗО вручили грамоту-благодарность
Голодающему активисту Фамилю Халилова в СИЗО вручили грамоту-благодарность
Проводящему 55-е сутки голодовку в СИЗО, парализованному активисту, инвалиду первой группы Фамилю Халилову начальник этого учреждения вручил грамоту-благодарность за «примерное поведение». Начальник Эльнур Исмайлов лично вручил Халилову награду, придя в его камеру. Об этом сообщила супруга активиста Кичикханум Халилова после телефонного разговора с мужем 6-го октября.
Этот беспрецедентный случай произошел на фоне продолжающейся голодовки Фамиля Халилова, который протестует против своего незаконного ареста. После нескольких дней сухой голодовки он возобновил прием жидкости из-за резкого ухудшения здоровья.
Правозащитник Руфат Джафаров считает, что награждение Халилова является уловкой, чтобы убедить его прекратить голодовку. Сначала на него пытались оказать давление через других заключенных, которые угрожали Фамилю Халилову. Когда же это не дало результатов, стали хвалить.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе по факту присуждения грамоты Халилову не удалось.
* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием своего освобождения.
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