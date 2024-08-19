Минобороны сообщило о перестрелках в Начыване и Кяльбаджаре
Минобороны сообщило о перестрелках в Начыване и Кяльбаджаре
18 августа в 19:30 ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчывана. Азербайджанская сторона открыла ответный огонь, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно тому же источнику, в тот же день в 23:50 армянская сторона обстреляла позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Азербайджанская сторона открыла ответный огонь.
В свою очередь, Минобороны Армении опровергла сообщения Баку об обстреле азербайджанских позиций.
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