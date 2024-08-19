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(53 минуты назад)
Минобороны сообщило о перестрелках в Начыване и Кяльбаджаре

Минобороны сообщило о перестрелках в Начыване и Кяльбаджаре

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минобороны сообщило о перестрелках в Начыване и Кяльбаджаре

18 августа в 19:30  ВС Армении обстреляли позиции армии  Азербайджана  в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчывана.  Азербайджанская сторона открыла ответный огонь, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно тому же источнику, в тот же день в 23:50 армянская сторона обстреляла позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Азербайджанская сторона открыла ответный огонь.  

В свою очередь, Минобороны Армении опровергла сообщения Баку об обстреле азербайджанских позиций.

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