Ужесточение обвинений фигурантов дела Abzas media продолжается

16 августа еще одну фигуранту дела Abzas media – Мохаммеду Кекалову, предъявлено семь новых обвинений.

Об этом сообщили близкие Кекалова.

Это те же статьи: 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 320.1 и 320.2, 213.2.1. УК (лжепредпринимательство, совершенные с получением особо крупного дохода; легализация имущества, добытого преступным путем, совершенные организованной группой либо преступной организацией (преступным сообществом); то же совершенные в крупном размере; Контрабанда и занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику, совершенные организованной группой; подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков; использование заведомо поддельных документов; уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому страхованию или обязательному государственному социальному страхованию организованной группой).

Днем ранее эти же обвинения были предъявлены другим фигурантам этого дела: журналистке Наргиз Абсаламовой и экономисту Фариду Мехрализаде.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору» были арестованы шесть журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Мохаммед Кекалов и приглашенный журналист Хафиз Бабалы.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Впоследствии их дела были выделены в отдельное производство.

1 июня по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарида Мехралызаде.

Арестованные не признают себя виновными. Правозащитники признали их политзаключенными. Международные организации призвали к освобождению арестованных.