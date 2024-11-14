На встрече с генсектом Совета Европы Алиев не упомянул коррумпированность ПАСЕ
На встрече с генсектом Совета Европы Алиев не упомянул коррумпированность ПАСЕ
Президент Ильхам Алиев в четверг принял генерального секретаря Совета Европы Аленом Берсе, прибывшим для участия на климатической конференции COP29.
Как сообщает сайт президента, Берсе сказал, что «Совет Европы придает большое значение экологическим преступлениям и вопросам, связанным с изменением климата, и они включены в повестку дня организации».
Он также отметил, что «принцип многообразия государств имеет особое значение в рамках Совета Европы».
Алиев, со своей стороны отметил, что Азербайджан присоединился к 76 различным конвенциям Совета Европы.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в различных областях, подчеркнута важность Бакинского процесса, созданного между Советом Европы и Организацией исламского сотрудничества по инициативе Азербайджана, сказано в сообщении.
Примечательно, что днем ранее, выступая на COP29, Алиев назвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы «ПАСЕ символом политической коррупции».
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