На встрече с генсектом Совета Европы Алиев не упомянул коррумпированность ПАСЕ

На встрече с генсектом Совета Европы Алиев не упомянул коррумпированность ПАСЕ

Президент Ильхам Алиев в четверг принял генерального секретаря Совета Европы Аленом Берсе, прибывшим для участия на климатической конференции COP29.

Как сообщает сайт президента, Берсе сказал, что «Совет Европы придает большое значение экологическим преступлениям и вопросам, связанным с изменением климата, и они включены в повестку дня организации».

Он также отметил, что «принцип многообразия государств имеет особое значение в рамках Совета Европы».

Алиев, со своей стороны отметил, что Азербайджан присоединился к 76 различным конвенциям Совета Европы.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в различных областях, подчеркнута важность Бакинского процесса, созданного между Советом Европы и Организацией исламского сотрудничества по инициативе Азербайджана, сказано в сообщении.

Примечательно, что днем ранее, выступая на COP29, Алиев назвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы «ПАСЕ символом политической коррупции».