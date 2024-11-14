ЕСПЧ признал нарушения прав азербайджанских оппозиционеров

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил 5 решений и постановлений по заявлениям из Азербайджана.

Дело - «Афган Мамедов против Азербайджана» касалось жалобы заявителя на исключение его из Коллегии адвокатов. Мамедов был исключен из Коллегии на основе жалобы коллеги, однако счел это решение неправомерным. ЕСПЧ признал нарушение прав Мамедова и постановил выплатить ему 5 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 1000 евро на возмещение судебных затрат.

Что касается требования восстановления Мамедова в коллегии адвокатов, то Страсбургский суд передал данный вопрос в компетенцию Комитета минстров органа, контролирующего исполнение решений ЕСПЧ.

Дело - «Али Керимли и другие против Азербайджана» касалось отказа властей согласовать акцию протеста оппозиции от парка «Гусейна Джавида» до здания парламента.

Заявители – председатель и члены партии Народного фронта: Али Керимли, Ильхам Гусейн, Вахид Магеррамли, Нуреддин Мамедли и Эмиль Салимов усмотрели в запрете акции нарушение статьи 11 (свобода объединений) Европейской конвенции прав человека.

ЕСПЧ сочло необоснованным ограничениевластями свободы собраний в нарушение Европейсконй конвенции прав человека. ЕСПЧ назначил каждому заявителю по 1500 евро на возмещение морального ущерба и 250 евро на компенсацию судебных затрат.

Дело - «Тофиг Ягублу и друие против Азербайджана» также было связано с ограничением свободы собраний и применением незаконной и несоразмерной силы против участников мирной акции протеста и несправедливого суда над ними по привлечению к административной ответственности. Правительство в одностороннем порядке признало нарушение прав заявителей и предложило им компенсации

При этом Тофиг Ягублу имел жалобы по двум делам. По первому ему назначена компенсация в 3500 евро, по второму – 2340 евро. Столько же правительство должно заплатить другим заявителям по этому делу - Разиму Амирасланлы и Гошгару Нуралиеву.

ЕСПЧ также признал неправомерными административные аресты Рахима Велиева и Юсифа Гараева, назначив каждому из них по 1200 евро компенсации.

В дела Вугара Рзалы, жаловавшегося на административный арест по ложному обвинению о неподчинении полиции, стороны достигли мирового соглашения и правительств обязалось выплатить ему 2500 евро компенсации.